Игумен Фролищевой пустыни погиб в ДТП под Нижним Новгородом

В Володарском районе погиб исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын), сообщили в Благовещенском благочинии Выксунской епархии.
«Просим духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении новопреставленного иеромонаха Тихона», — говорится в сообщении.
Авария случилась на дороге между посёлком Фролищи и федеральной трассой М-7. По предварительным данным, автомобиль «Ниву» вынесло с проезжей части, после чего внедорожник съехал в кювет и врезался в дерево.
Обстоятельства ДТП выясняются.