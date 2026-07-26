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Игумен Фролищевой пустыни погиб в ДТП под Нижним Новгородом

Авария случилась на дороге между поселком Фролищи и трассой М-7.

Источник: Живем в Нижнем

В Володарском районе погиб исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын), сообщили в Благовещенском благочинии Выксунской епархии.

«Просим духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении новопреставленного иеромонаха Тихона», — говорится в сообщении.

Авария случилась на дороге между посёлком Фролищи и федеральной трассой М-7. По предварительным данным, автомобиль «Ниву» вынесло с проезжей части, после чего внедорожник съехал в кювет и врезался в дерево.

Обстоятельства ДТП выясняются.