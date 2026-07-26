Для юных жителей Петропавловска-Камчатского откроют кабинет охраны зрения

Кабинет охраны зрения начнет работу на базе Петропавловск-Камчатской детской поликлиники № 2, что отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.
Для оснащения кабинета в поликлинику поступило современное оборудование. В частности, приобретены аппараты «Визотроник», «Оксис», «Ручеек» и другая техника. Открытие планируется осенью этого года.
«В детскую поликлинику № 2, которая оказывает медицинскую помощь в Ленинском районе краевой столицы Камчатки, в 2026 году поступило новое оборудование для кабинета охраны зрения детей. В нем будет проводиться аппаратное лечение, направленное на профилактику и лечение зрительных нарушений у детей: гиперметропии, косоглазия, амблиопии и других», — рассказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Нохрин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.