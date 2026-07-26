Правительство выделит на поддержку туризма Севастополя 590 миллионов рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Правительство России утвердило порядок выплат для поддержки туристической отрасли Севастополя и Крыма. Всего на поддержку туристической отрасли Севастополя будет направлено 590 миллионов рублей», — сообщил Развожаев в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что получить помощь смогут гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Выплаты также положены турагентам и туроператорам, зарегистрированным в соответствующем едином федеральном реестре, и предприятия сферы общепита, включая доставку еды.
«Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате. На каждого сотрудника выплата составит 81 279 рублей», — говорится в сообщении.
Одно из условий получения помощи — сохранение коллектива. По состоянию на 1 июня 2027 года должно остаться не менее 80% сотрудников от численности на 1 июня 2026-го.