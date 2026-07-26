Правительство выделит на поддержку туризма Севастополя 590 миллионов рублей

Губернатор уточнил, что получить помощь смогут гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Выплаты также положены турагентам и туроператорам, зарегистрированным в соответствующем едином федеральном реестре, и предприятия сферы общепита, включая доставку еды.