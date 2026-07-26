«Локомотив» и «Ахмат» разошлись со счётом 1:1 в первом туре РПЛ

Ранее Махачкалинское «Динамо» стартовало в новом сезоне РПЛ с выездной победы над воронежским «Факелом» со счётом 2:1, причём хозяева открыли счёт голом Якимова, но затем автогол Журавлёва сравнял положение, а победный мяч на 79-й минуте забил Сандрачук. Для «Факела» эта игра стала первой после возвращения в Премьер-лигу, куда команда вышла по итогам прошлого сезона, заняв второе место в Первой лиге.