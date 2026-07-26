Путин: Герои СВО пишут историю, на их примерах будут учиться потомки

Владимир Путин подчеркнул особый статус моряков, назвав их кастой в самом хорошем смысле слова. Президент отметил, что флотская культура складывалась веками со времён Петра I, и, несмотря на современные коррективы быта, в обществе сохраняется глубокое уважение к этой профессии. Он адресовал тёплые пожелания присутствующим, их семьям и тем, кто сейчас находится на боевых постах. Завершая встречу с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге, президент поздравил их с Днём Военно-морского флота и пожелал беречь себя и вверенные коллективы. Глава государства призвал всех к победе и выразил полную уверенность в её достижении, поддержав слова одного из участников о том, что враг будет разбит.