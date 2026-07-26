В башкирском селе Токбердино стартовал ремонт моста через реку Ходьяр

Капитальный ремонт моста через реку Ходьяр начался в селе Токбердино Республики Башкортостан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приводят в порядок объект протяженностью 41 метр. Они уже демонтировали старый мост и устроили свайный фундамент. Сейчас рабочие укрепляют первую опору моста и вбивают сваи под вторую. После этого там обустроят тротуары, установят барьерное и перильное ограждение.
«Мост через реку Ходьяр находится на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы и входит в опорную дорожную сеть Башкортостана. По этой дороге жители множества населенных пунктов могут добраться до районных центров, а также выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Отмечается, что на время ремонта движение автомобилей организовали по временной объездной дороге рядом с основным мостом. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.