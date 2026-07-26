В башкирском селе Токбердино стартовал ремонт моста через реку Ходьяр

«Мост через реку Ходьяр находится на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы и входит в опорную дорожную сеть Башкортостана. По этой дороге жители множества населенных пунктов могут добраться до районных центров, а также выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.