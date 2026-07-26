Стало известно, что изменится в жизни волгоградцев с 1 августа

На прибавку в скором времени могут рассчитывать и пенсионеры, чьи накопления находятся в управлении СФР. С 1 августа размер их выплат вырастет на 17,3%. В Социальном фонде отмечают, что на перерасчет могут рассчитывать горожане, участвующие в программе софинансирования пенсионных накоплений, а также родители, направившие на пенсию свой материнский капитал.