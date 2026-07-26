На Эльбрусе нашли тела трех погибших альпинистов

По данным следствия, 24 июля группа начала восхождение на гору. На следующий день альпинисты сбились с маршрута из-за резкого ухудшения погоды. Один из участников группы смог спуститься и сообщил, что двое из группы на высоте около 5,1 тыс. м почувствовали себя плохо и умерли.