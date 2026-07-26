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На Эльбрусе нашли тела трех погибших альпинистов

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии обнаружили тела трех иностранных альпинистов, входивших в группу из семи человек.

Источник: РБК

С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии.

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии обнаружили тела трех иностранных альпинистов, входивших в группу из семи человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России в телеграм-канале.

По данным следствия, 24 июля группа начала восхождение на гору. На следующий день альпинисты сбились с маршрута из-за резкого ухудшения погоды. Один из участников группы смог спуститься и сообщил, что двое из группы на высоте около 5,1 тыс. м почувствовали себя плохо и умерли.

«В последующем спасателями был обнаружен еще один вышивший и тела еще троих скончавшихся альпинистов», — говорится в сообщении.

Региональный СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Региональное МЧС сообщило, что тела двух альпинистов эвакуировали на поляну Азау, а еще три тела не смогли эвакуировать из-за плохой погоды, пурги и шквалистого ветра. По состоянию на 18:00 поиски тел приостановлены, мероприятия продолжат 27 июля в 5:00 мск. По данным МЧС, из группы выжили только два человека.

Ранее источники РБК и ТАСС сообщили, что двое погибших альпинистов являлись гражданами Боснии и Герцеговины. Издание «Известия» уточнило, что члены всей группы прибыли из этой страны.

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