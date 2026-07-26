В Башкирии назвали типичные уловки телефонных аферистов

Среди главных признаков телефонного мошенничества:
требование перевести деньги на «безопасный счёт»; представление сотрудниками силовых структур; звонки от имени работников почты, горгаза или соцработников; запрос кодов из СМС‑сообщений.
«В любом из этих случаев кладите трубку без разговоров!», — отмечается в канале «Город Уфа» в Макс.
Мошенников легко вычислить по их типичным уловкам, поэтому важно не поддаваться на провокации.
Если вы столкнулись с подозрительным звонком, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Сохраняйте бдительность — это лучшая защита от телефонных аферистов.
Как ранее сообщил Башинформ, 63-летняя жительница Стерлитамака лишилась 1,1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферисты несколько дней обрабатывали женщину, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Центробанка, ФСБ и Росфинмониторинга.
По данным МВД по РБ, за январь-июнь 2026 года жители Башкирии отдали мошенникам около 1,4 млрд 400 рублей.