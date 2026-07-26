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В Башкирии назвали типичные уловки телефонных аферистов

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники ежедневно используют различные уловки, чтобы выманить у граждан деньги или получить доступ к личным данным. Эксперты напоминают, на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание.

Источник: Башинформ

Среди главных признаков телефонного мошенничества:

требование перевести деньги на «безопасный счёт»; представление сотрудниками силовых структур; звонки от имени работников почты, горгаза или соцработников; запрос кодов из СМС‑сообщений.

«В любом из этих случаев кладите трубку без разговоров!», — отмечается в канале «Город Уфа» в Макс.

Мошенников легко вычислить по их типичным уловкам, поэтому важно не поддаваться на провокации.

Если вы столкнулись с подозрительным звонком, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Сохраняйте бдительность — это лучшая защита от телефонных аферистов.

Как ранее сообщил Башинформ, 63-летняя жительница Стерлитамака лишилась 1,1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферисты несколько дней обрабатывали женщину, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Центробанка, ФСБ и Росфинмониторинга.

По данным МВД по РБ, за январь-июнь 2026 года жители Башкирии отдали мошенникам около 1,4 млрд 400 рублей.