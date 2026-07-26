Пушкинский музей показывает кубинский плакат 1950−1970-х

Особое место на выставке отведено киноплакатам — тем более что три года назад ЮНЕСКО причислила кубинский киноплакат 1960−1970-х годов к мировому наследию человечества. Для Кубы синематограф стал еще одним важным средством коммуникации с массами. Именно поэтому голливудскую продукцию, еще недавно царившую на острове, отодвинули в сторону, освободив место фильмам из дружественных стран.