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Пушкинский музей показывает кубинский плакат 1950−1970-х

В Пушкинском музее проходит выставка «Кубинский плакат. 1950−1970-е. Кино и революция». Всего здесь представлено более 140 плакатов и киноафиш, все — из фондов музея. Открытая накануне очередной годовщины начала кубинского восстания, выпавшего на 26 июля 1953 года, экспозиция словно перекликается и с нынешними перипетиями Острова свободы.

В Пушкинском музее проходит выставка «Кубинский плакат. 1950−1970-е. Кино и революция». Всего здесь представлено более 140 плакатов и киноафиш, все — из фондов музея. Открытая накануне очередной годовщины начала кубинского восстания, выпавшего на 26 июля 1953 года, экспозиция словно перекликается и с нынешними перипетиями Острова свободы.

Особое место на выставке отведено киноплакатам — тем более что три года назад ЮНЕСКО причислила кубинский киноплакат 1960−1970-х годов к мировому наследию человечества. Для Кубы синематограф стал еще одним важным средством коммуникации с массами. Именно поэтому голливудскую продукцию, еще недавно царившую на острове, отодвинули в сторону, освободив место фильмам из дружественных стран.

Подробности — в материале «Кубинская резолюция».

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