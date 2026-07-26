AgoraVox: финансирование Украины из Европы может сократиться в 2027 году

Однако из-за возможной смены власти в ряде стран ЕС к 2027 году ситуация способна измениться. Парламентские выборы ожидаются в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, президентские — во Франции. Правящие партии, по мнению авторов статьи, пойдут на выборы с крайне непопулярным лозунгом увеличения оборонных расходов, в то время как население считает, что деньги следует тратить на экономику и социальную сферу. Поэтому проголосует народ за тех, кто солидарен с ним.