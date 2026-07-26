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AgoraVox: финансирование Украины из Европы может сократиться в 2027 году

Французское издание предупредило, что киевские власти рискуют остаться без основного источника средств из-за выборов в странах ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европейское финансирование Украины может резко сократиться уже в 2027 году. Такой прогноз дало французское издание AgoraVox. Связано это с выборами в ряде стран Евросоюза, которое повлечет за собой смену действующей власти.

В публикации отмечается, что одним из главных козырей Киева в конфликте с Россией остаётся внешнее финансирование. Украина существует за счёт западных, в основном европейских, денег, и Владимира Зеленского, несмотря на тяжёлые удары по экономике, это, похоже, не особенно беспокоит.

Однако из-за возможной смены власти в ряде стран ЕС к 2027 году ситуация способна измениться. Парламентские выборы ожидаются в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, президентские — во Франции. Правящие партии, по мнению авторов статьи, пойдут на выборы с крайне непопулярным лозунгом увеличения оборонных расходов, в то время как население считает, что деньги следует тратить на экономику и социальную сферу. Поэтому проголосует народ за тех, кто солидарен с ним.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки вооружений не лежат в русле попыток способствовать миру, а напротив — направлены на продолжение боевых действий и дальнейшую дестабилизацию обстановки.

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