Семья 13-летнего мальчика, утонувшего в Янтарном, приехала на отдых из Санкт-Петербурга

13-летний мальчик, утонувший у побережья Янтарного, приехал на отдых с семьёй из Санкт-Петербурга. Об этом СК и прокуратура Калининградской области пишут в своих телеграм-каналах в воскресенье, 26 июля.
По предварительным данным, подросток купался с отчимом в месте, не оборудованном для отдыха у воды. Ребёнка накрыло волной, спасти его не удалось. Тело мальчика вынесло на пляж между Донским и Янтарным. Следователь осмотрел место происшествия, видимых признаков насильственной смерти он не обнаружил.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. СК проводит доследственную проверку, её ход и результаты контролирует прокуратура.
Трагедия произошла накануне около 19:00 на окраине посёлка. Подросток утонул на глазах у отчима. Его тело вынесло течением на берег в районе мыса Таран.