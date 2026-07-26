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Семья 13-летнего мальчика, утонувшего в Янтарном, приехала на отдых из Санкт-Петербурга

По факту гибели подростка организовали проверку.

Источник: Клопс.ru

13-летний мальчик, утонувший у побережья Янтарного, приехал на отдых с семьёй из Санкт-Петербурга. Об этом СК и прокуратура Калининградской области пишут в своих телеграм-каналах в воскресенье, 26 июля.

По предварительным данным, подросток купался с отчимом в месте, не оборудованном для отдыха у воды. Ребёнка накрыло волной, спасти его не удалось. Тело мальчика вынесло на пляж между Донским и Янтарным. Следователь осмотрел место происшествия, видимых признаков насильственной смерти он не обнаружил.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. СК проводит доследственную проверку, её ход и результаты контролирует прокуратура.

Трагедия произошла накануне около 19:00 на окраине посёлка. Подросток утонул на глазах у отчима. Его тело вынесло течением на берег в районе мыса Таран.