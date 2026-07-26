Семья 13-летнего мальчика, утонувшего в Янтарном, приехала на отдых из Санкт-Петербурга

По предварительным данным, подросток купался с отчимом в месте, не оборудованном для отдыха у воды. Ребёнка накрыло волной, спасти его не удалось. Тело мальчика вынесло на пляж между Донским и Янтарным. Следователь осмотрел место происшествия, видимых признаков насильственной смерти он не обнаружил.