Актер Иван Охлобыстин давно интересуется ювелирными украшениями. «МК» уже рассказывал об уникальном перстне, который артист заказал в честь СВО. А недавно выяснилось, что у артиста есть еще и тайное хобби, о котором он поведал журналистам. Из-за него он мог вообще стать вовсе не актёром. Чем занимался Охлобыстин, он рассказал корреспондентам.
Иван Охлобыстин раскрыл свое тайное увлечение
Актер Иван Охлобыстин давно интересуется ювелирными украшениями. «МК» уже рассказывал об уникальном перстне, который артист заказал в честь СВО. А недавно выяснилось, что у артиста есть еще и тайное хобби, о котором он поведал журналистам. Из-за него он мог вообще стать вовсе не актёром. Чем занимался Охлобыстин, он рассказал корреспондентам.