Иван Охлобыстин раскрыл свое тайное увлечение

Актер Иван Охлобыстин давно интересуется ювелирными украшениями. «МК» уже рассказывал об уникальном перстне, который артист заказал в честь СВО. А недавно выяснилось, что у артиста есть еще и тайное хобби, о котором он поведал журналистам. Из-за него он мог вообще стать вовсе не актёром. Чем занимался Охлобыстин, он рассказал корреспондентам.