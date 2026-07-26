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Иван Охлобыстин раскрыл свое тайное увлечение

Актер Иван Охлобыстин давно интересуется ювелирными украшениями. «МК» уже рассказывал об уникальном перстне, который артист заказал в честь СВО. А недавно выяснилось, что у артиста есть еще и тайное хобби, о котором он поведал журналистам. Из-за него он мог вообще стать вовсе не актёром. Чем занимался Охлобыстин, он рассказал корреспондентам.

Актер Иван Охлобыстин давно интересуется ювелирными украшениями. «МК» уже рассказывал об уникальном перстне, который артист заказал в честь СВО. А недавно выяснилось, что у артиста есть еще и тайное хобби, о котором он поведал журналистам. Из-за него он мог вообще стать вовсе не актёром. Чем занимался Охлобыстин, он рассказал корреспондентам.