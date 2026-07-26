Спортшкола «Авангард» в подмосковных Мытищах обновила оборудование

Новое оборудование закупили для спортивной школы «Авангард» в Мытищах Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщила пресс-служба администрации городского округа. Кроме инвентаря, в учреждении обновили залы.
В частности, отделение легкой атлетики получило новые стартовые колодки. Они помогут спортсменам точнее отрабатывать технику низкого старта, быстрее реагировать на сигнал и усиливать первоначальный рывок.
В зале художественной гимнастики установили помост с амортизирующей системой и уложили новые ковры. Покрытие снижает нагрузку на суставы и позвоночник, уменьшает риск травм при приземлениях, а также обеспечивает надежное сцепление. Помимо этого, для занятий закупили новые хореографические станки.
В универсальном спортивном зале смонтировали современную систему кондиционирования. Она позволит поддерживать комфортный температурный режим во время тренировок.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.