В Ростове после урагана четыре детских сада будут закрыты 27 июля

В Ростове-на-Дону ураган и сильный ливень повредили 14 детских садов и 16 школ.
Кроме того, в четырех учреждениях образования разрушена кровля, еще в двух — разбиты окна, а в четырех — пострадало ограждение.
Несмотря на восстановительные работы 27 июля четыре детских сада не примут детей.
«Дети будут перераспределены в другие корпуса», — сообщил глава администрации Александр Скрябин.
В субботу на Ростовскую область обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. В результате разгула стихии один человек погиб. Еще 51 жителю региона потребовалась медицинская помощь, госпитализированы 11 человек. Задержано движение 89 пассажирских поездов.