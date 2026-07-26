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В Ростове после урагана четыре детских сада будут закрыты 27 июля

В Ростове-на-Дону ураган и сильный ливень повредили 14 детских садов и 16 школ.

Источник: "Российская газета"

В Ростове-на-Дону ураган и сильный ливень повредили 14 детских садов и 16 школ.

Кроме того, в четырех учреждениях образования разрушена кровля, еще в двух — разбиты окна, а в четырех — пострадало ограждение.

Несмотря на восстановительные работы 27 июля четыре детских сада не примут детей.

«Дети будут перераспределены в другие корпуса», — сообщил глава администрации Александр Скрябин.

В субботу на Ростовскую область обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. В результате разгула стихии один человек погиб. Еще 51 жителю региона потребовалась медицинская помощь, госпитализированы 11 человек. Задержано движение 89 пассажирских поездов.