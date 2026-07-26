Ситуацию с обработкой багажа в аэропорту Внуково нормализовали

Ситуация с обработкой багажа в аэропорту Внуково полностью нормализовалась. Ранее пассажиры рассказали, что всех, кто вылетает с багажом, отправляют на стойку ручной сдачи, из-за чего в аэропорту образовались огромные очереди. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Для оперативного решения возникших проблем администрация авиагавани привлекла профильных подрядчиков, а также подключила к распределению вещей дополнительные силы из числа собственных сотрудников. Представители аэропорта подчеркнули, что придерживаются политики открытости перед пассажирами и готовы оперативно сообщать о любых изменениях, если в вечерний час пик возникнут новые сложности.
— Заметим, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. У задержек могут быть разные причины. Приносим извинения за доставленные неудобства. Прилагаем максимальные усилия для изменения ситуации в лучшую сторону! — передает официальный Telegram-канал Внуково.
Недавно свыше тысячи туристов столкнулись с массовыми задержками рейсов авиакомпании Turkish Airlines при вылете из Москвы и возвращении из Турции. Так, в аэропорту Внуково задержали сразу несколько рейсов в курортные города Даламан и Анталья.