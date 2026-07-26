Ситуацию с обработкой багажа в аэропорту Внуково нормализовали

Ситуация с обработкой багажа в аэропорту Внуково полностью нормализовалась. Ранее пассажиры рассказали, что всех, кто вылетает с багажом, отправляют на стойку ручной сдачи, из-за чего в аэропорту образовались огромные очереди. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.