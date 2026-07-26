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В поселке Ванино Хабаровского края стартовал ремонт улицы Цыганкова

Специалисты обновят проезжую часть и подземные коммуникации.

Улицу Цыганкова в рабочем поселке Ванино Хабаровского края приведут в нормативное состояние, сообщили в администрации Ванинского района. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалист обновят участок протяженностью почти 1 км. Там уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроят тротуары, установят новые дорожные знаки и барьерные ограждения, а также нанесут разметку.

Одновременно с ремонтом проезжей части специалисты обновляют подземные коммуникации. На время работ движение по улице Цыганкова перекрыто. Для жителей и гостей поселка подготовили схему объезда.

«Работы синхронизированы с дорожниками: сети обновляют сейчас, чтобы после укладки нового асфальта не пришлось его вскрывать. Комплексный подход позволит обновить и дорогу, и коммуникации надолго», — отметил глава Ванинского района Алексей Маслов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.