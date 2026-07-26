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Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На прошедшей неделе в Крыму самыми редкими именами для новорожденных стали Абубакр и Азизе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым со ссылкой на данные Департамента ЗАГС ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Среди редких имен при регистрации рождения также были присвоены: Аяз, Ратмир, Надир, Идрис, Лаврентий, Климентий, Тихомир, Иса, Сибель, Николь, Виталиана, Амали, Дана, Алима, Азалия, Луиза, Сефае», — рассказали в министерстве.

Среди распространенных имен для малышей: Константин, Иван, Алексей, Александр, Эмран, Мустафа, Владислав, Михаил, Матвей, Давид, Полина, Анна, Аделина, Арина, Мария, Ульяна, Алиса, Ева, Ясмина, Мия, Милана, Адиле, Екатерина.

"На прошлой неделе в республике было зарегистрировано пять двоен: по две — в Симферополе (Артемий и Даниил, Кристина и Полина) и Керчи (Майя и Илья, Иван и Павел), одна — в Красногвардейском районе (Макар и Мирон).

Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них — материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

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