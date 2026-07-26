Ведущий «Пусть говорят» Борисов удивил поклонниц откровенными снимками с отпуска

Борисов известен широкой аудитории как ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», который он возглавил в августе 2017 года, сменив Андрея Малахова. Свою карьеру в медиа он начал в 16 лет со стажировки на радиостанции «Эхо Москвы», где впоследствии стал редактором и ведущим музыкальных программ.