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Ведущий «Пусть говорят» Борисов удивил поклонниц откровенными снимками с отпуска

Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят», поделился в социальных сетях фотографиями с отпуска. Один из снимков, на котором журналист позирует в бассейне, прикрывшись надувным кругом в виде розового фламинго, вызвал резонанс среди подписчиков.

Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят», поделился в социальных сетях фотографиями с отпуска. Один из снимков, на котором журналист позирует в бассейне, прикрывшись надувным кругом в виде розового фламинго, вызвал резонанс среди подписчиков.

Многие пользователи высоко оценили физическую форму ведущего, назвав его в комментариях «Аполлоном» и отметив эстетику кадра. Сам Борисов подписал публикацию шутливо. Он заверил, что «ни один розовый фламинго не пострадал».

Борисов известен широкой аудитории как ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», который он возглавил в августе 2017 года, сменив Андрея Малахова. Свою карьеру в медиа он начал в 16 лет со стажировки на радиостанции «Эхо Москвы», где впоследствии стал редактором и ведущим музыкальных программ.

Андрей Малахов в начале июля опубликовал в социальных сетях фотографию своего восьмилетнего сына Александра. Снимок был сделан на закате во время семейного отпуска на Мальдивских островах. На фото мальчик стоит спиной к камере, что соответствует принципам приватности, которых придерживается семья шоумена.