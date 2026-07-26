Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет.