Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Минобороны России и Росгвардия получили право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Минобороны России и Росгвардия получили право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет.

В указе также уточняется круг должностных лиц, которые имеют право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. В него вошли командиры воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.

Законопроект в Госдуму внесли 21 марта. Авторами выступила группа депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной. Изменения внесли в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше