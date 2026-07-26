Действующий чемпион мира Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Гран-при Венгрии принято относить к числу не самых зрелищных этапов. Конфигурация трассы такова, что обгоны тут затруднены. Не так, как в Монако, но достаточно, чтобы испортить впечатления фанатам. Однако нынешняя гонка благодаря новому техническому регламенту, после внедрения которого дефицит обгонов в «Формуле-1» был ликвидирован настолько надежно, что во многом девальвировал их ценность, получилась вполне достойной в плане зрелищности. Событий на трассе хватало, но в вызывающий головокружение калейдоскоп они не сливались.