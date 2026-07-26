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Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО, заявил Путин

Путин: россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО — например, плетут сети, вяжут варежки, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

«Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь людьми, которые помогают вам в тылу — работают где-то: женщины сети плетут, дети — варежки и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я слышал удивительные слова: “СВО закончится — чем мы будем заниматься?” — рассказал Путин во время встречи.

Президент отметил, что россияне настолько с душой помогают участникам СВО и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них возникает чувство тревоги. По его словам, люди в тылу задаются вопросом, будут ли они востребованы после СВО так же, как сейчас.

«Это важно. И нам нужно вместе подумать над тем, как на будущее это сохранить, без всякого сомнения», — подчеркнул глава государства.