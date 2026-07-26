Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО, заявил Путин

Президент отметил, что россияне настолько с душой помогают участникам СВО и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них возникает чувство тревоги. По его словам, люди в тылу задаются вопросом, будут ли они востребованы после СВО так же, как сейчас.