RBB: подозреваемый в теракте в центре Берлина был застрелен

Подозреваемый в совершении наезда на группу людей в центре Берлина, вероятно, был застрелен в ходе проведения полицейской операции. Об этом сообщает радиостанция RBB.
По информации источника, скрывавшийся предполагаемый преступник мог быть ликвидирован во время полицейской специальной операции на территории садового товарищества в районе Шпандау.
Напомним, инцидент произошел в центральной части Берлина. Автомобиль на скорости протаранил толпу в районе парка Тиргартен. При наезде машины на людей как минимум один человек погиб. Кроме того, сообщалось, что число пострадавших при наезде на толпу в центре Берлина достигло 29 человек.
Ранее сайт KP.RU писал, что подозреваемый в наезде на людей в центре Берлина в районе парка Тиргартен уже был ранее осужден за подготовку теракта.