RBB: подозреваемый в теракте в центре Берлина был застрелен

Напомним, инцидент произошел в центральной части Берлина. Автомобиль на скорости протаранил толпу в районе парка Тиргартен. При наезде машины на людей как минимум один человек погиб. Кроме того, сообщалось, что число пострадавших при наезде на толпу в центре Берлина достигло 29 человек.