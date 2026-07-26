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RBB: подозреваемый в теракте в центре Берлина был застрелен

Преступника могли ликвидироваться на территории садового товарищества в районе Шпандау.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемый в совершении наезда на группу людей в центре Берлина, вероятно, был застрелен в ходе проведения полицейской операции. Об этом сообщает радиостанция RBB.

По информации источника, скрывавшийся предполагаемый преступник мог быть ликвидирован во время полицейской специальной операции на территории садового товарищества в районе Шпандау.

Напомним, инцидент произошел в центральной части Берлина. Автомобиль на скорости протаранил толпу в районе парка Тиргартен. При наезде машины на людей как минимум один человек погиб. Кроме того, сообщалось, что число пострадавших при наезде на толпу в центре Берлина достигло 29 человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что подозреваемый в наезде на людей в центре Берлина в районе парка Тиргартен уже был ранее осужден за подготовку теракта.