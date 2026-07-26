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Масштабное отключение света, воды и газа ждёт волгоградцев 27 июля

Сразу трёх коммунальных ресурсов лишат жителей Волгограда и ряда районов области.

Сразу трёх коммунальных ресурсов лишат жителей Волгограда и ряда районов области.

В Ворошиловском районе без света оставят с 09:00 до 16:00:

ул. Ейская д.1−17 д.3а д.5а д.11а д.15а д.2−26 д.4а д.16а д.20а д.22а д.24а д.26а д.26б,

ул. Просвещения д. 6 д.6а д.1а д. 1 д. 3 д. 5,

ул. Чарджуйская д. 97,

ул. Чигиринская д.69−77 д.69а д.73а д.64−68,

ул. Лугопольская д. 72 д.91−97.

В Дзержинском с 13:00 до 17:00:

СНТ Родники, ООО Антарес, МУ Горэколес, СПО Берёзка, СНТ Сигнал.

С 09:00 до 17:00:

ул. Днепровская д.20−26 д.26а д.28−32 д.32а д.34−40 д.21−43 д.43а,

ул. Витимская д.35а, ул. Денисовская д.32−44 д.35−45 д.45а.

пр-кт Маршала Жукова д. 105 д. 111, д. 101, д. 107 д. 109, д. 115,

ул. Хорошева д.30а, д. 50 д. 52.

В Красноармейском с 09:00 до 17:00:

ул. Минская д.211−249 д.234−240,

ул. Марата д.2−20,

ул. Лесобазовская д.1−27,

ул. Руставели Шота д.1−23 д.2−24,

ул. Симферопольская д.251−255 д.230−236,

ул. Удмуртская д.71г.

ул. Лазоревая д. 334,

ул. Бутлерова д.208−236, ул.33-х Героев д.207−235 д.200−224,

ул. Клавы Панчишкиной д.217−219.

в Советском с 09:00 до 16:00:

п. Водный МТМ.

В Центральном с 09:00 до 17:00:

ул. Советская д. 10, д. 8.

В Красноармейском районе отключат горячую воду до 31 июля по адресам:

ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55.

ул. Сидорова, 3.

ул. Алийская, 16, 18.

ул. Судостроительная, 39, 43, 45.

ул. Электростальская, 11.

Поставку газа приостановят в двух населённых пунктах.

в Михайловке с 09:00 до 14:00:

ул. Парковая, № 12А;

ул. Обороны, №№ 87, 87Б;

ул. 1-я Посадская;

ул.2-я Посадская;

ул.3-я Посадская.

В Елани с 10:00 до 13:00.

ул. Московская, д. №№ 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,

86,110,112,114,116,118,120,122,124,135;

ул. Бакунина, д. №№ 7,9,11,13,20,22,24,26,28;

ул. Красная, д. 172 кв. 2.

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