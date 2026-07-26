Масштабное отключение света, воды и газа ждёт волгоградцев 27 июля

Сразу трёх коммунальных ресурсов лишат жителей Волгограда и ряда районов области.
В Ворошиловском районе без света оставят с 09:00 до 16:00:
ул. Ейская д.1−17 д.3а д.5а д.11а д.15а д.2−26 д.4а д.16а д.20а д.22а д.24а д.26а д.26б,
ул. Просвещения д. 6 д.6а д.1а д. 1 д. 3 д. 5,
ул. Чарджуйская д. 97,
ул. Чигиринская д.69−77 д.69а д.73а д.64−68,
ул. Лугопольская д. 72 д.91−97.
В Дзержинском с 13:00 до 17:00:
СНТ Родники, ООО Антарес, МУ Горэколес, СПО Берёзка, СНТ Сигнал.
С 09:00 до 17:00:
ул. Днепровская д.20−26 д.26а д.28−32 д.32а д.34−40 д.21−43 д.43а,
ул. Витимская д.35а, ул. Денисовская д.32−44 д.35−45 д.45а.
пр-кт Маршала Жукова д. 105 д. 111, д. 101, д. 107 д. 109, д. 115,
ул. Хорошева д.30а, д. 50 д. 52.
В Красноармейском с 09:00 до 17:00:
ул. Минская д.211−249 д.234−240,
ул. Марата д.2−20,
ул. Лесобазовская д.1−27,
ул. Руставели Шота д.1−23 д.2−24,
ул. Симферопольская д.251−255 д.230−236,
ул. Удмуртская д.71г.
ул. Лазоревая д. 334,
ул. Бутлерова д.208−236, ул.33-х Героев д.207−235 д.200−224,
ул. Клавы Панчишкиной д.217−219.
в Советском с 09:00 до 16:00:
п. Водный МТМ.
В Центральном с 09:00 до 17:00:
ул. Советская д. 10, д. 8.
В Красноармейском районе отключат горячую воду до 31 июля по адресам:
ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55.
ул. Сидорова, 3.
ул. Алийская, 16, 18.
ул. Судостроительная, 39, 43, 45.
ул. Электростальская, 11.
Поставку газа приостановят в двух населённых пунктах.
в Михайловке с 09:00 до 14:00:
ул. Парковая, № 12А;
ул. Обороны, №№ 87, 87Б;
ул. 1-я Посадская;
ул.2-я Посадская;
ул.3-я Посадская.
В Елани с 10:00 до 13:00.
ул. Московская, д. №№ 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,
86,110,112,114,116,118,120,122,124,135;
ул. Бакунина, д. №№ 7,9,11,13,20,22,24,26,28;
ул. Красная, д. 172 кв. 2.