В России появятся штрафы для УК за недопуск в дома операторов связи

Ранее данная статья КоАП касалась только субъектов естественных монополий, а также владельцев электросетей, водопроводов и канализации. Теперь её действие расширено: в перечень добавили также воспрепятствование работе тепловых сетей. Примечательно, что размеры штрафов за все перечисленные нарушения, включая новые, унифицированы и совпадают с теми, что вводятся для управляющих компаний.