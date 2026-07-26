В России появятся штрафы для УК за недопуск в дома операторов связи

Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают денежные взыскания для управляющих организаций при несоблюдении регламента работы с провайдерами. Речь идёт о ситуациях, когда УК препятствуют прокладке, обслуживанию или демонтажу коммуникационного оборудования на общедомовом имуществе. Текст нормативного акта обнародован на государственном портале правовой информации.
Новая редакция статьи 9.21 КоАП дополнена частью 1.1, где прописаны конкретные суммы штрафов. Для ответственных сотрудников компаний минимальное наказание составит 10 тыс. рублей, максимальное — 40 тыс. рублей, а для самих юридических лиц вилка установлена от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Если нарушение фиксируется повторно, санкции ужесточаются. Должностным лицам придётся заплатить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, либо их могут дисквалифицировать на срок до 3 лет. Для организаций штраф вырастет до диапазона 600 тыс. — 1 млн рублей.
Ранее данная статья КоАП касалась только субъектов естественных монополий, а также владельцев электросетей, водопроводов и канализации. Теперь её действие расширено: в перечень добавили также воспрепятствование работе тепловых сетей. Примечательно, что размеры штрафов за все перечисленные нарушения, включая новые, унифицированы и совпадают с теми, что вводятся для управляющих компаний.
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