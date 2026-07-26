СМИ: Алла Пугачева четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги

Певица Алла Пугачева получила перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава после падения. Первые четыре месяца после этого артистка была вынуждена соблюдать строгий постельный режим. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По неподтвержденным данным, в этот период она опасалась, что больше не сможет самостоятельно передвигаться. Из-за этого Алла Борисовна якобы боролась с паническими атаками. Лечащие врачи предупреждали, что полный процесс восстановления может занять до полугода.
Несмотря на сложные прогнозы, певица прошла курс реабилитации. Она буквально заново училась ходить: сначала с опорой на трость, а затем и без нее, преодолевая болевые ощущения. Сейчас артистка прибегает к использованию трости лишь эпизодически, когда ей необходимо чувствовать большую уверенность при передвижении, говорится в публикации.
Сейчас Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным* находится в Юрмале, где посещает музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Кроме того, Алла Борисовна во время мероприятия поделилась, что скучает по выступлениям и зрительским аплодисментам.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.