СМИ: Алла Пугачева четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги

Несмотря на сложные прогнозы, певица прошла курс реабилитации. Она буквально заново училась ходить: сначала с опорой на трость, а затем и без нее, преодолевая болевые ощущения. Сейчас артистка прибегает к использованию трости лишь эпизодически, когда ей необходимо чувствовать большую уверенность при передвижении, говорится в публикации.