На Емельянова легковушка при развороте столкнулась с мотоциклом, байкера увезли в больницу

В Калининграде на улице Емельянова Renault столкнулся с мотоциклом. Об этом Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 26 июля.
ДТП произошло около 13:20. По предварительным данным, водитель авто начал разворачиваться, не убедившись в безопасности манёвра, и преградил путь мотоциклу, который ехал по главной дороге. Байкер 1977 года рождения получил травмы, его увезли в больницу. Инспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше