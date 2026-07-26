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На Емельянова легковушка при развороте столкнулась с мотоциклом, байкера увезли в больницу

По предварительным данным, водитель авто не убедился в безопасности манёвра.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Емельянова Renault столкнулся с мотоциклом. Об этом Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 26 июля.

ДТП произошло около 13:20. По предварительным данным, водитель авто начал разворачиваться, не убедившись в безопасности манёвра, и преградил путь мотоциклу, который ехал по главной дороге. Байкер 1977 года рождения получил травмы, его увезли в больницу. Инспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии.

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