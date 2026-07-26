На Емельянова легковушка при развороте столкнулась с мотоциклом, байкера увезли в больницу

ДТП произошло около 13:20. По предварительным данным, водитель авто начал разворачиваться, не убедившись в безопасности манёвра, и преградил путь мотоциклу, который ехал по главной дороге. Байкер 1977 года рождения получил травмы, его увезли в больницу. Инспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии.