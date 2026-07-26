Bild: Наехавшего на ЛГБТ*-парад в центре Берлина исламиста застрелила полиция

Немецкие правоохранители застрелили 21-летнего исламиста, который наехал на прохожих в центре Берлина. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил таблоид Bild.
Предварительно, во время задержания мужчина открыл огонь по полицейским. Подозреваемый при перестрелке получил смертельное ранение и позже скончался. Берлинские власти поблагодарили силовиков за оперативное проведение операции.
Поздним вечером 25 июля в немецкой столице фургон въехал в толпу участников ЛГБТ*-парада. Сейчас известно об одном погибшем и как минимум 17 раненых. Позже правоохранители задержали пассажира автомобиля, который въехал в толпу.
Весной 2025 года восемь человек пострадали при наезде внедорожного автомобиля на трамвайную остановку в центре немецкого Штутгарта. Из восьми пострадавших как минимум трое получили серьезные травмы, одного из них экстренно доставили в реанимацию. По словам очевидцев, автомобиль также наехал и на женщину с коляской.
Другой случай произошел в декабре 2024 года, когда из-за наезда автомобиля на рождественской ярмарке в Магдебурге в Германии 11 человек погибли и 60 пострадали. Позднее в Сети появился видеоролик с моментом трагедии. Водителем машины оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.