Bild: Наехавшего на ЛГБТ*-парад в центре Берлина исламиста застрелила полиция

Весной 2025 года восемь человек пострадали при наезде внедорожного автомобиля на трамвайную остановку в центре немецкого Штутгарта. Из восьми пострадавших как минимум трое получили серьезные травмы, одного из них экстренно доставили в реанимацию. По словам очевидцев, автомобиль также наехал и на женщину с коляской.