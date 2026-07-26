Противодиверсионный катер Балтийского флота переименовали в честь Героя СВО

Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте в ходе специальной военной операции на Украине. Последний бой гвардии капитана произошел 26 марта 2022 года. Сводной роте под руководством Носова удалось сорвать нападение ВСУ, спасти подразделение морской пехоты от окружения, но в ходе боя командир получил смертельное ранение. За свой подвиг Носов был награжден званием Героя России посмертно.