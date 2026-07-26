Публикуем три рецепта фирменного волгоградского варьнья

— Варенье из дыни со сливками — рецепт Надежды Петровны Никольской из села Бережновка Николаевского района Волгоградской области. В бывшем колхозе-миллионере, как и в других селах по левому берегу Волги, это была общая традиция: завершив сбор урожая на бахчах, арбузы и дыни везли прямо на берег. Из них варили арбузный мёд — нардек и варенье из дыни. И та, и другая заготовка — работа для очень трудолюбивых хозяюшек. Чтобы получить килограмм нардека или баночку примерно 0,7 литра, нужно часов пять варить сок из 20 кг арбузов. Так же и с дыней, только в этом случае использовался не сок, а мелко нарезанные кусочки. Уже после в таз выливали бидон свежих сливок. Дынное варенье становилось похожим на ириску, а арбузное — на шоколадная пасту. Этому и научила нас Надежда Петровна, — делится Анна Степнова. — Для книги «Васаби к шашлыку. История Волгоградской области в 70 рецептах из местных продуктов» я собирала местные рецепты повсюду — в соцсетях, на городских праздниках и семинарах работников культуры. Книга вышла в 2021 году, и уже тогда стало понятно: чудесное варенье надо возвращать людям, пока мы не разучились его варить. Тем более, что такого лакомства действительно больше нигде нет.