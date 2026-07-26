Во время урагана не все жители Ростовской области смогли дозвониться в «112»

Во время разгула стихии в Ростовской области жители столкнулись с проблемой — дозвониться в службу «112» было крайне сложно. Как сообщил губернатор, из-за резкого увеличения количества звонков нагрузка на линию значительно возросла.
Как сказано в сообщении, за короткий промежуток времени в службу «112» поступило более восьми тысяч обращений. В итоге система работала на пределе, и многим дозвониться не удавалось.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что сейчас ситуация нормализовалась. Линия «112» вернулась в штатный режим.
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