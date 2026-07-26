«Ротор» выигрывает Кубок России по футбольному двоеборью и едет защищать честь страны на международной арене

Для «Ротора» это не просто шанс показать класс — это возможность проверить свою модель игры на фоне иного подхода, где результат рождается на стыке виртуального и реального поля. Специфика фиджитал‑футбола как раз в этом: итоговый счёт складывается из двух компонентов — матча в футбольном симуляторе и игры в мини‑футбол. Именно сочетание цифровой тактики и физической выносливости создаёт ту самую уникальную драматургию, которая и делает дисциплину такой захватывающей.