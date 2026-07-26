Дебют Джикии за «Локомотив»: рикошет и ничья с «Ахматом» в Москве

Параллельно с матчем стало известно о планах полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры. 28-летний ангольский футболист, выступающий за грозненский клуб с 2025 года и ранее защищавший цвета махачкалинского «Динамо» и «Уфы», подал документы на получение российского гражданства. Спортсмен выразил уверенность, что вопрос решится в течение ближайшего месяца. Касинтура также уточнил, что не стал повторно сдавать тест на знание русского языка, так как успешно проходил его ранее для оформления вида на жительство, но готов сделать это снова при необходимости.