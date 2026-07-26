Дебют Джикии за «Локомотив»: рикошет и ничья с «Ахматом» в Москве

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью 1:1 в первом туре РПЛ. У хозяев отличился Бакаев, у гостей — Максути. В матче дебютировали Джикия, Коваленко, Голубев, Ромао и Щетинин. Джикия назвал свой выход смазанным из-за рикошета. Касинтура подал документы на гражданство РФ. Далее «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Ахмат» — со «Спартаком».
Мирный старт: «Локомотив» и «Ахмат» поделили очки в первом туре РПЛ.
В воскресенье, 26 июля, в Москве состоялся матч первого тура юбилейного 25-го чемпионата Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» принимал грозненский «Ахмат». Встреча, проходившая под судейством Кирилла Левникова, завершилась ничьей со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте благодаря точному удару Зелимхана Бакаева. Гости смогли восстановить равновесие в концовке: на 83-й минуте отличился Эральд Максути, для которого этот гол стал дебютным в рамках российского первенства.
Поединок ознаменовался сразу несколькими дебютами. В составе грозненцев впервые в РПЛ вышли на поле Жулио Ромао и Кирилл Щетинин. У московской команды официальную премьеру провели Александр Коваленко, Владислав Голубев и бывший защитник сборной России Георгий Джикия.
Джикия, вышедший на замену на 82-й минуте, остался недоволен своим первым официальным матчем за «Локомотив». Гол «Ахмата» был забит после рикошета от футболиста. По словам защитника, дебют получился смазанным и обидным из-за потерянных очков и случайного рикошета. Игрок отметил, что команда разберет встречу для детального анализа, не стал раскрывать внутренние задачи клуба, подчеркнув, что сезон только начинается и впереди много игр, однако выразил досаду, что не удалось стартовать с победы.
Параллельно с матчем стало известно о планах полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры. 28-летний ангольский футболист, выступающий за грозненский клуб с 2025 года и ранее защищавший цвета махачкалинского «Динамо» и «Уфы», подал документы на получение российского гражданства. Спортсмен выразил уверенность, что вопрос решится в течение ближайшего месяца. Касинтура также уточнил, что не стал повторно сдавать тест на знание русского языка, так как успешно проходил его ранее для оформления вида на жительство, но готов сделать это снова при необходимости.
Во втором туре чемпионата «Локомотив» первого августа примет махачкалинское «Динамо», а «Ахмат» второго августа сыграет против московского «Спартака».