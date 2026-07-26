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Сцена в виде вагона «Москва-2026» появилась на Северном речном вокзале

Сцену в виде вагона серии «Москва-2026» установили на главной площади Северного речного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Агентство «Москва»

«Поезд “Москва-2026” теперь и на Северном речном вокзале! Сцену в виде одного из самых инновационных вагонов установили на главной площади вокзала», — говорится в сообщении.

На этой локации до 6 сентября включительно будут проходить выступления артистов проектов «Музыка в метро» и «Искусство в метро», тематические мастер-классы, викторины и лекции, а также встречи с Командой Московского транспорта. Сцена на главной площади вокзала будет действовать по вторникам, четвергам и выходным. Вход свободный.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы провели масштабную реконструкцию Северного речного вокзала. Теперь это одна из главных точек притяжения для жителей и гостей города. С начала этого года вокзал посетили более 1,3 млн человек. В любой сезон здесь проходят самые разные мероприятия для всей семьи. Теперь на главной площади мы установили сцену в виде вагона серии “Москва-2026”. Она будет работать до 6 сентября включительно», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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