Сцена в виде вагона «Москва-2026» появилась на Северном речном вокзале

«Поезд “Москва-2026” теперь и на Северном речном вокзале! Сцену в виде одного из самых инновационных вагонов установили на главной площади вокзала», — говорится в сообщении.
На этой локации до 6 сентября включительно будут проходить выступления артистов проектов «Музыка в метро» и «Искусство в метро», тематические мастер-классы, викторины и лекции, а также встречи с Командой Московского транспорта. Сцена на главной площади вокзала будет действовать по вторникам, четвергам и выходным. Вход свободный.
«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы провели масштабную реконструкцию Северного речного вокзала. Теперь это одна из главных точек притяжения для жителей и гостей города. С начала этого года вокзал посетили более 1,3 млн человек. В любой сезон здесь проходят самые разные мероприятия для всей семьи. Теперь на главной площади мы установили сцену в виде вагона серии “Москва-2026”. Она будет работать до 6 сентября включительно», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.