Сцена в виде вагона «Москва-2026» появилась на Северном речном вокзале

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы провели масштабную реконструкцию Северного речного вокзала. Теперь это одна из главных точек притяжения для жителей и гостей города. С начала этого года вокзал посетили более 1,3 млн человек. В любой сезон здесь проходят самые разные мероприятия для всей семьи. Теперь на главной площади мы установили сцену в виде вагона серии “Москва-2026”. Она будет работать до 6 сентября включительно», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.