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Россия завоевала 18 медалей на молодёжном ЧЕ по гребле в Венгрии

Российские спортсмены завоевали 18 медалей по итогам молодёжного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Турнир прошёл в венгерском городе Сегед с 23 по 26 июля.

Источник: Life.ru

В копилке сборной России — 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. На турнире российские гребцы выступали в нейтральном статусе.

Ранее на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде в Венгрии россияне блестяще стартовали. У девушек 14−15 лет на 5 км весь пьедестал заняли наши спортсменки: Кира Гусева — золото, Анастасия Синякова — серебро, Нелли Петровская — бронза. У юношей на той же дистанции серебро взял Алан Носов. Россияне выступают под своим флагом и гимном.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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