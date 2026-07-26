Россия завоевала 18 медалей на молодёжном ЧЕ по гребле в Венгрии

В копилке сборной России — 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. На турнире российские гребцы выступали в нейтральном статусе.
Ранее на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде в Венгрии россияне блестяще стартовали. У девушек 14−15 лет на 5 км весь пьедестал заняли наши спортсменки: Кира Гусева — золото, Анастасия Синякова — серебро, Нелли Петровская — бронза. У юношей на той же дистанции серебро взял Алан Носов. Россияне выступают под своим флагом и гимном.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше