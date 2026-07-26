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Путин подписал закон о доступе МО и Росгвардии к данным ЗАГС

Президент России подписал закон, который открывает Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным Единого государственного реестра актов гражданского состояния. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы призваны ускорить оформление соцвыплат и компенсационных пакетов для военнослужащих и членов их семей. Теперь Министерство обороны и его структурные подразделения в регионах смогут оперативно получать необходимые учётные данные через межведомственные каналы.

Помимо социальной поддержки, полученные сведения будут использоваться для ведения воинского учёта. Аналогичный доступ к реестру предоставлен и командному составу воинских частей.

Для сотрудников Росгвардии закон предусматривает такие же преференции. Ведомство сможет запрашивать информацию о гражданском статусе своих военнослужащих и уволенных со службы лиц, чтобы своевременно назначать им положенные льготы и пособия.

Подписанный документ исключает необходимость для военных и их родственников самостоятельно собирать справки в ЗАГСах. Все данные будут передаваться в электронном виде без участия заявителей, что должно сократить бюрократические сроки и упростить получение господдержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, опубликованный на портале правовой информации, который разрешает «Газпрому» до 31 июля 2028 года не соблюдать требования по числу независимых директоров в совете директоров и его комитетах без потери листингового уровня. Документ устанавливает особый порядок для стратегических предприятий, владеющих Единой системой газоснабжения.

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