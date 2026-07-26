Путин: Калининградскую область будут защищать всеми возможностями России

В случае угрозы безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями России. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге, его РБК цитирует в воскресенье, 26 июля.
«В случае каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот», — сказал глава государства.
Президент также добавил, что командование Балтфлота уже получило соответствующие указания, и выразил надежду, что военные выполняют их должным образом.
Владимир Путин заявлял, что у России есть все необходимые средства для уничтожения тех, кто попытается атаковать её военные объекты и силы ПВО в Калининградской области.