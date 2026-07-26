Михаил Галустян показал романтическое видео с молодой женой Лилией Киосе

Шоумен Михаил Галустян поделился с подписчиками кадрами из романтической поездки в Санкт-Петербург вместе со своей возлюбленной Лилией Киосе. Пара на видео прогуливается по рекам и каналам Северной столицы.
Артист сопроводил публикацию эмоциональным посланием: «Питерский привет. Любите, друзья, и будьте счастливы». Он добавил, что сейчас проживает один из лучших моментов в своей жизни и хочет поделиться своим счастьем с окружающими.
— Друзья, подписчики и просто прохожие, я сейчас проживаю один из лучших моментов в моей жизни. Делюсь с вами своим счастьем. Любите, творите, радуйтесь, кайфуйте, — написал артист.
Судя по всему, Лилия Киосе уже нашла общий язык с дочерьми Галустяна от предыдущего брака — 15-летней Эстеллой и 14-летней Элиной. По имеющейся информации, они вместе проводят время, обедают и играют в компьютерные игры, в частности в Mortal Kombat, передает Super.ru.
В марте юморист впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Пара пришла на премьеру фильма «Королек моей любви». Они позировали фотографам, после чего Галустян и Киосе ушли в зал на показ.
В апреле прошлого года Михаил Галустян развелся с супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. В недавнем интервью артист признался, что влюблен. Он отметил, что его главной целью на 2026 год стала гармония в личной жизни.
Юморист признался, что расставание с супругой прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы.