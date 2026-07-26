Европол увидел «эффект водяного матраса» в борьбе ЕС с кокаином

Европейские власти усилили перехваты контрабандистов с кокаином в крупных портах, однако регион рискует столкнуться с «эффектом водяного матраса», когда ужесточение мер в одной области может просто перенести проблемы в другое место, заявил Financial Times (FT) исполняющий обязанности главы Европола Юрген Эбнер.
«Всегда нужно быть в курсе событий, потому что постоянно появляются новые методы работы», — сказалон.
Как отмечает издание, в связи с усилением безопасности в крупных портах, таких как Антверпен и Роттердам, преступные группы в качестве альтернативы обращаются к доставке грузов через Атлантику. Эти морские выгрузки могут осуществляться с помощью рыболовецких судов или крупных торговых «материнских судов», перевозящих легальный груз и перегружающихся на более мелкие «дочерние суда». Иногда для придания видимости легитимности перевозке наркотиков используется малоценный груз, например подержанные тракторы. При этом контрабандисты используют GPS- и спутниковые технологии, имитируя местоположение судов.
Одно из ключевых мест для таких операций — районы вокруг Азорских и Канарских островов, что делает Португалию и Испанию основными точками входа кокаина в Европу, пишет FT. При этом Ирландия, располагая максимум тремя патрульными кораблями, в рамках общих европейских усилий вынуждена контролировать акваторию Атлантики, более чем в десять раз превышающую территорию самой страны.
По оценкам ирландских военных, власти перехватывают, вероятно, лишь 10% кокаина, отправляемого в Европу. «Мы не в состоянии остановить эти потоки», — заявил бывший начальник штаба Сил обороны Ирландии Марк Меллетт, добавив, что европейским правоохранительным органам для эффективной работы потребуется информация в режиме реального времени о том, что происходит на поверхности океана, морском дне и в воздушном пространстве.
По данным Центра морского анализа и операций по борьбе с наркотиками, в 2025 году было изъято рекордные 92 т кокаина с быстроходных судов, но, по оценкам, около 700 т остались незамеченными, что на 40% больше, чем в 2024 году. Бельгийские власти в первом полугодии 2026 года изъяли в Антверпене 5,4 т кокаина, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что ряд экспертов связывает с улучшением системы досмотра контейнеров.
Как отмечает издание, за последние годы уличные цены на кокаин в Европе упали, а чистота продукта выросла на 44% по сравнению с периодом 2014−2024 годов. Доступность кокаина сейчас выше, чем в 1980-х годах, которые считались периодом его расцвета. Если в 2021 году объем европейского рынка наркотиков оценивалась в €11,6 млрд, сейчас он приближается к €15 млрд, рассказал FT бывший руководитель Морского аналитического и оперативного центра по борьбе с наркотиками (MAOC-N) Майкл О’Салливан.
По данным ООН, предложение кокаина может вскоре превысить спрос, что увеличит стимулы для торговцев выбрасывать на рынок еще больше продукта. В прошлом году остатки кокаина в сточных водах европейских городов выросли более чем на пятую часть.
Наряду с этим в июле в Европарламенте был поднят вопрос о росте контрабанды наркотиков по балканскому маршруту. В запросе отмечается, что преступные группы наращивают присутствие в странах-производителях и усиливают операции по поставкам наркотиков в ЕС.
Европейское агентство по наркотикам (EUDA) в ежегодном докладе за 2026 год сообщило, что в 2024 году в странах Европейского союза зафиксировано не менее 7,6 тыс. смертей от передозировки наркотиков. По данным агентства, доступность наркотиков в Европе остается высокой. В 2024 году страны ЕС зарегистрировали около 1 млн изъятий наркотиков.
Ранее глава немецкого ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх в отчете рассказывал, что наркокартели придумали новые способы провоза кокаина в Европу: его стали прятать в поставках фруктового сока и специй. Наркотик, по его словам. подмешивают в продукты так, чтобы его невозможно было обнаружить при контроле в портах или аэропортах.
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