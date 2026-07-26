Европол увидел «эффект водяного матраса» в борьбе ЕС с кокаином

По данным Центра морского анализа и операций по борьбе с наркотиками, в 2025 году было изъято рекордные 92 т кокаина с быстроходных судов, но, по оценкам, около 700 т остались незамеченными, что на 40% больше, чем в 2024 году. Бельгийские власти в первом полугодии 2026 года изъяли в Антверпене 5,4 т кокаина, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что ряд экспертов связывает с улучшением системы досмотра контейнеров.