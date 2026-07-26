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На авиасалоне в Фарнборо показали новинки для беспилотной войны будущего

В британском Фарнборо завершилась деловая программа 55-го Международного авиасалона — одной из трех крупнейших авиационных выставок мира. Впервые в его истории соотношение гражданских и военных экспонатов было почти равным, хотя ранее традиционно доминировала коммерческая авиация. А многие из новичков Фарнборо оказались не авиастроителями, а компаниями из сферы искусственного интеллекта и финансирования оборонных проектов.

В британском Фарнборо завершилась деловая программа 55-го Международного авиасалона — одной из трех крупнейших авиационных выставок мира. Впервые в его истории соотношение гражданских и военных экспонатов было почти равным, хотя ранее традиционно доминировала коммерческая авиация. А многие из новичков Фарнборо оказались не авиастроителями, а компаниями из сферы искусственного интеллекта и финансирования оборонных проектов.

В отличие от выставок десятилетней давности, где главное внимание уделялось преимущественно новым самолетам, нынешний Фарнборо показал изменение самой логики развития военной авиации: пилотируемый истребитель превращается в командный пункт для группы беспилотников, а эффективность систем ПВО все чаще определяется не максимальной дальностью поражения, а возможностью экономично отражать массовые атаки дешевых дронов. Именно вокруг этих двух направлений — автономных платформ и борьбы с ними — сегодня разворачивается основная технологическая конкуренция.

Подробности — в материале «Ведущие и ведомые».

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