Путин дал Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, подписал закон, предоставляющий Министерству обороны и Росгвардии право получать сведения ЗАГС в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Основная цель нововведения — оптимизация и ускорение процесса предоставления социальных гарантий и компенсаций. Согласно закону, Министерство обороны и его территориальные органы получают доступ к данным для оперативного обслуживания военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил России, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей.
Росгвардия в свою очередь наделяется правом запрашивать сведения, необходимые для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, лицам, уволенным со службы в войсках национальной гвардии и членам их семей. Аналогичные полномочия по работе с базой данных ЗАГС закон предусматривает и для командиров воинских частей, следует из документа.
Ранее Министерство обороны России добавило в перечень медицинских противопоказаний для службы по контракту органические, кататонические и бредовые расстройства, шизофрению, хронический бред, фобию и умственную отсталость.