Путин дал Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Росгвардия в свою очередь наделяется правом запрашивать сведения, необходимые для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, лицам, уволенным со службы в войсках национальной гвардии и членам их семей. Аналогичные полномочия по работе с базой данных ЗАГС закон предусматривает и для командиров воинских частей, следует из документа.