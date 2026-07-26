SHOT: Пугачева 4 месяца была прикована к постели из-за перелома

После травмы певица около четырех месяцев практически не могла самостоятельно передвигаться. По информации издания, Пугачева переживала, что больше не сможет нормально ходить, а из-за сильного стресса у нее начались панические атаки. Врачи предупреждали, что полное восстановление может занять до полугода.