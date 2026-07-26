SHOT: Пугачева 4 месяца была прикована к постели из-за перелома

Алла Пугачева несколько месяцев восстанавливалась после серьезной травмы ноги и сейчас использует трость при ходьбе. Как утверждает SHOT, 76-летняя артистка получила перелом после падения, из-за которого также пострадал тазобедренный сустав.
После травмы певица около четырех месяцев практически не могла самостоятельно передвигаться. По информации издания, Пугачева переживала, что больше не сможет нормально ходить, а из-за сильного стресса у нее начались панические атаки. Врачи предупреждали, что полное восстановление может занять до полугода.
Позже артистка начала заново осваивать ходьбу. Сначала ей помогала трость, затем она постепенно стала передвигаться самостоятельно, несмотря на боль.
Сейчас Пугачева берет трость не постоянно, а только в тех случаях, когда хочет чувствовать себя увереннее.
В настоящее время певица находится в Юрмале вместе с Максимом Галкиным* (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) на музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jurmala.
*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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