«Не думала, что вообще встану»: Пугачева рассказала о панических атаках после перелома ноги

— Я никому ничего не рассказывала, но дело в том, что я четыре месяца была обездвиженная. Я упала, сломала ногу, тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, у меня были ужасные четыре месяца, — сказала Алла Борисовна.