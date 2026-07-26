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«Не думала, что вообще встану»: Пугачева рассказала о панических атаках после перелома ноги

Певица Алла Пугачева, посетившая музыкальный фестиваль в Юрмале, опровергла слухи о проблемах с сердцем. Однако она подтвердила, что получила серьезную травму опорно-двигательного аппарата.

Певица Алла Пугачева, посетившая музыкальный фестиваль в Юрмале, опровергла слухи о проблемах с сердцем. Однако она подтвердила, что получила серьезную травму опорно-двигательного аппарата.

По словам певицы, она упала и сломала ногу, повредив тазобедренный сустав. Из-за этого она была вынуждена соблюдать постельный режим и оставалась обездвиженной на протяжении четырех месяцев. Пугачева призналась, что в тот период испытывала панические атаки и не была уверена, что снова сможет ходить.

— Я никому ничего не рассказывала, но дело в том, что я четыре месяца была обездвиженная. Я упала, сломала ногу, тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, у меня были ужасные четыре месяца, — сказала Алла Борисовна.

Лечащие врачи предупреждали, что период восстановления может затянуться до полугода. Тем не менее артистка смогла мобилизовать свои силы и начала заново учиться ходить, преодолевая боль. Сначала она использовала трость как необходимую опору, а затем смогла обходиться без нее.

Супруг певицы Максим Галкин* также подтвердил эту информацию. Он отметил, что все разговоры о сложных операциях были лишь слухами, а реальная причина проблем с передвижением заключалась именно в переломе. Сейчас Пугачева лишь иногда прибегает к помощи трости, Super.ru.

Сейчас Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* находится в Юрмале, где посещает музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Кроме того, Алла Борисовна во время мероприятия поделилась, что скучает по выступлениям и зрительским аплодисментам.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.