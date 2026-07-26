В России утвердили программу создания подлодок пятого поколения

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев объявил, что на Северном флоте с 1 июля сформирован и приступил к службе первый в истории полк беспилотных систем, состоящий из двух дивизионов надводных и одного дивизиона подводных аппаратов. Он также сообщил о планах расширения этого направления и уточнил, что в 2027 году аналогичное соединение будет создано на Тихоокеанском флоте.