Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Документ предусматривает, что ведомства смогут в электронном формате получать информацию о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, гражданах, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе говорится, что такой механизм необходим для упрощения предоставления социальной поддержки указанным категориям граждан и их родственникам. Кроме того, изменения призваны повысить эффективность ведения воинского учета.