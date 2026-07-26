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Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство обороны РФ и Росгвардия получили право запрашивать сведения из государственного реестра ЗАГС.

Источник: РИА "Новости"

Документ предусматривает, что ведомства смогут в электронном формате получать информацию о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, гражданах, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе говорится, что такой механизм необходим для упрощения предоставления социальной поддержки указанным категориям граждан и их родственникам. Кроме того, изменения призваны повысить эффективность ведения воинского учета.

Указ также определяет перечень должностных лиц, которым предоставлено право запрашивать сведения из государственного реестра ЗАГС. В этот список включены командиры воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.

Законопроект был внесен в Государственную думу 21 марта. Его авторами стала группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Поправки были внесены в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

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