Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Документ предусматривает, что ведомства смогут в электронном формате получать информацию о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, гражданах, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе говорится, что такой механизм необходим для упрощения предоставления социальной поддержки указанным категориям граждан и их родственникам. Кроме того, изменения призваны повысить эффективность ведения воинского учета.
Указ также определяет перечень должностных лиц, которым предоставлено право запрашивать сведения из государственного реестра ЗАГС. В этот список включены командиры воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.
Законопроект был внесен в Государственную думу 21 марта. Его авторами стала группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Поправки были внесены в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.