Как Волгоградская область провела самые жаркие выходные

А в воскресенье в Волгограде встретились мужчины, у которых в сердце живет море. Начав празднование Дня ВМФ с митинга у легендарного БК-13, после официальной встречи волгоградцы в тельняшках и с Андреевскими флагами в руках разошлись по городу в поиску тенистых уголков.