«Аж сердце ухнуло вниз»: в частном секторе возле форта № 5 загорелась крыша дома, пламя поднялось над зданием

В Калининграде возле остановки «5-й форт» загорелась крыша дома. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтвердили в региональном управлении МЧС в воскресенье, 26 июля.
В 19:02 экстренные службы приняли первый звонок о пожаре. Огонь тушат 16 спасателей, на месте работают четыре спецмашины. Жильцы успели выбежать из дома, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
ЧП заметили пассажиры автобуса № 141, который выехал из города в Зеленоградск. По их словам, языки пламени поднимались высоко над крышей, по Советскому проспекту промчалась скорая помощь.
Аж сердце ухнуло вниз! Какой страшный пожар! — делится калининградка Светлана. — Многие пассажиры прильнули к окнам и ещё долго обсуждали увиденное".
В калининградском СНТ «Медик» за считаные минуты сгорел частный дом. На помощь семье бросились мужчины, находившиеся неподалёку: они пытались вывести детей из здания и спасти припаркованные рядом автомобили.