Блогера Илью Ремесло направили в институт Сербского на обследование

Как ранее писал сайт KP.RU, 17 июля Басманный суд Москвы арестовал блогера на 1 месяц 30 суток в рамках уголовного дела. Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти. Причем сам Ремесло вину не признает.