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Блогера Илью Ремесло направили в институт Сербского на обследование

Ремесло находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Арестованный по делу о распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Илья Ремесло находится на обследовании в институте Сербского», — рассказал адвокат блогера.

В НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.

Как ранее писал сайт KP.RU, 17 июля Басманный суд Москвы арестовал блогера на 1 месяц 30 суток в рамках уголовного дела. Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти. Причем сам Ремесло вину не признает.