НАН: здоровый рацион доступен для 99% населения Беларуси

Она отметила, что 266 миллионов человек в 47 странах находятся в ситуации острого голода. По словам замдиректора, глобальные механизмы продбезопасности не сработали и не смогли решить нарастающую продовольственную проблему. С 2022-го по 2025-й объем финансирования продпомощи в мире сократился на 60%, а блокада Ормузского пролива сделала почти невозможной поставку через канал удобрений, энергоносителей и продовольствия. Это на себе ощутили страны Юго-Восточной Азии и ЕС.
Кондратенко подчеркнула, что для Беларуси важно занять ниши, которые освобождаются в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Она отметила, что модель продбезопасности в Беларуси строится на высоком уровне самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Благодаря этому в стране удается вне зависимости от внешней конъюнктуры гарантировать продовольственную безопасность жителей страны и вести стабильные экспортные поставки продовольствия на мировой рынок.
«По данным Всемирной сельскохозяйственной и продовольственной организации, в Беларуси нормативный рацион питания населения обеспечен собственными ресурсами на 140%. Более того, для 99% населения доступен здоровый рацион», — добавила Кондратенко.