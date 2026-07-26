НАН: здоровый рацион доступен для 99% населения Беларуси

Она отметила, что 266 миллионов человек в 47 странах находятся в ситуации острого голода. По словам замдиректора, глобальные механизмы продбезопасности не сработали и не смогли решить нарастающую продовольственную проблему. С 2022-го по 2025-й объем финансирования продпомощи в мире сократился на 60%, а блокада Ормузского пролива сделала почти невозможной поставку через канал удобрений, энергоносителей и продовольствия. Это на себе ощутили страны Юго-Восточной Азии и ЕС.