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НАН: здоровый рацион доступен для 99% населения Беларуси

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Для 99% белорусов доступен здоровый рацион, а нормативный рацион питания населения обеспечен собственными ресурсами на 140%, сообщила в эфире СТВ замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси доктор экономических наук Светлана Кондратенко.

Источник: Sputnik.by

Она отметила, что 266 миллионов человек в 47 странах находятся в ситуации острого голода. По словам замдиректора, глобальные механизмы продбезопасности не сработали и не смогли решить нарастающую продовольственную проблему. С 2022-го по 2025-й объем финансирования продпомощи в мире сократился на 60%, а блокада Ормузского пролива сделала почти невозможной поставку через канал удобрений, энергоносителей и продовольствия. Это на себе ощутили страны Юго-Восточной Азии и ЕС.

Кондратенко подчеркнула, что для Беларуси важно занять ниши, которые освобождаются в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Она отметила, что модель продбезопасности в Беларуси строится на высоком уровне самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Благодаря этому в стране удается вне зависимости от внешней конъюнктуры гарантировать продовольственную безопасность жителей страны и вести стабильные экспортные поставки продовольствия на мировой рынок.

«По данным Всемирной сельскохозяйственной и продовольственной организации, в Беларуси нормативный рацион питания населения обеспечен собственными ресурсами на 140%. Более того, для 99% населения доступен здоровый рацион», — добавила Кондратенко.