Путин подписал закон о новых требованиях для трудовых мигрантов

Одним из главных нововведений стали новые требования к доходам иностранных работников. Трудовой мигрант должен будет подтвердить, что способен ~содержать не только себя, но и членов своей семьи,~ которые проживают в России и находятся на его иждивении. Размер дохода должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, с учетом регионального коэффициента.